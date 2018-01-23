Молочный завод закрыли из-за фальсификата в Омской области

Молочный завод закрыли из-за фальсификата выпускаемой для реализации продукции в Омской области, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по области.

Вчера, 22 января, Москаленским районным судом вынесено решение приостановить на временной основе деятельность молочного завода сроком на 14 суток по причине обнаружения фальсификации продукции, сообщило РИА «Омск-информ».

Проба производилась Россельхознадзором в ноябре 2017 года. Были взяты образцы несоленого крестьянского масла с массовой долей жира 72,5%. По результатам проверки в масле обнаружились стерины — спирты, которые относятся к стероидам.

Находка в масле свидетельствует о фальсификации молочной продукции. По этой причине на заводе была организована проверка, в результате которой было оформлено дело по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

Для того чтобы восстановить разрешение на производство продукции, молокоперерабатывающее предприятие должно предоставить разработанный план по реализации устранения причин и последствий выпуска фальсифицированного продукта.