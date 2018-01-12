Бактерии кишечной палочки обнаружили в икре лососевых рыб на Сахалине

Бактерии кишечной палочки и золотистый стафилококк обнаружили в икре лососевых рыб на Сахалине, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Проверка бочковой икры лососевых рыб на соответствие требованиям и стандартам, в рамках производственного контроля качества, показала, что продукт содержит бактерии группы кишечной палочки и Staphylococcus aureus — золотистый стафилококк, сообщило ИА SakhalinMedia.

Результаты лабораторных исследований внесены в необходимые реестры и системы для обеспечения доступа к ним ветеринарных государственных служб, которые контролируют оборот продукции.

Предупреждение о необходимости повторного проведения проверки направлено производителю икры. По результатам исследования будет вынесено решение о дальнейших необходимых действиях и возможности использования продукции.