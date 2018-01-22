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Ввоз из Белоруссии тухлой рыбы предотвратили брянские инспекторы

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Инспекторам управления Россельхознадзора Брянской области удалось предотвратить ввоз в регион субпродуктов из сырья, произведенного в Финляндии, Франции и Норвегии. Его пытались переправить из Белоруссии.

Как уточняет интернет-газета «Брянские новости», общий весь партии, состоящей из замороженных голов и хребтов зубатки, лосося и обрези форели составлял 14 т. Он сопровождался ветеринарным сертификатом, выданным Государственной ветеринарной службой Белоруссии.

Однако инспекторов смутил запах и цвет рыбы. Кроме того, у части груза не было декларации о соответствии, а ветеринарный сертификат был оформлен с нарушениями. Рыбу вернули отправителю.

В начале января Россельхознадзор заявил о росте числа нарушений при импорте зарубежной продукции. Как заявил «Известиям» представитель ведомства, чаще всего нарекания вызывают рыба и мясо.

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