В Москве запустят онлайн-сервис для общения жителей многоэтажных домов

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Общественной палаты города одобрил инициативу запуска электронного сервиса, где москвичи смогут обсуждать и решать вопросы, связанные с многоквартирными домами. Новый проект заработает на базе портала «Активный гражданин».

Мэр добавил, что переход от очных собраний к электронным площадкам вряд ли будет массовым, однако их нужно создавать.

«Создание электронной площадки, технологий и так далее — мы всё это сделаем, но вместе с вами, потому что нам нужно очень четко с самого начала определиться с тем, какого рода процедуры должны быть по инициативе самих граждан. Они должны быть на основе их решений», — цитирует Собянина ТАСС.

Портал iz.ru писал о том, что в ближайшее время в Москве по программе реновации будут заселены несколько первых пилотных домов.