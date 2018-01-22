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Трое россиян вошли в список перспективных людей Европы до 30 лет

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Фото: ТАСС/Вадим Жернов
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Трое граждан России вошли в ежегодный список самых перспективных европейцев в возрасте до 30 лет.

В рейтинге, подготовленном журналом Forbes, представлены самые перспективные в Европе бизнесмены и изобретатели, стартаперы и ученые, спортсмены и деятели искусства моложе 30 лет.

В каждой категории представлено по 30 участников. Таким образом, в список 2018 года вошло более 300 человек из 34 европейских стран.

В число подающих надежды инноватoров, занимающихся финансами, попал Денис Федоряев — один из основателей компании Blazar Capital, которая помогает предпринимателям запускать новый бизнес.

Среди молодых инноваторов, которые «меняют наше представление о шопинге», журнал упомянул родившуюся в Москве 28-летнюю Гульназ Хусаинову, открывшую в Дании компанию EasySize. Стартап позволяет снизить число возвратов одежды на 35–40%, экономя онлайн-магазинам до 5–7% их выручки.

В числе 30 молодых европейских бизнесменов, создающих тренды в сфере культуры и искусства, журнал Forbes назвал Татьяну Кожевникову. 28-летняя россиянка основала магазин по пошиву мужских костюмов на заказ Artefact London в центре британской столицы.

В ноябре в рейтинг самых влиятельных женщин мира, составленный журналом Forbes, вошли председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

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