Эксперты Всемирного экономического форума в Давосе представили традиционный доклад о главных угрозах для глобальной экономики и человечества в 2018 году. Доклад обобщает мнения тысячи «мировых лидеров» — аналитиков, политиков, бизнесменов и разделен по направлениям глобальных рисков: экономика, окружающая среда, геополитика, социальные проблемы и технологические вызовы. В последнем разделе, помимо понятных, к сожалению, уже всем угроз кибератак, кибермошенничества и утечки данных есть и неожиданное — «завышенные ожидания от технологий».

Действительно, нельзя не замечать, что современный мир находится во власти «технологической эйфории». Но по мере идущей технологической революции список направлений, которые серьезно ограничены в развитии, быстро пополняются. Сейчас это ядерные и ракетные технологии, технологии клонирования и ГМО.

Одна из новых угроз — технология создания и применения малых беспилотных воздушных судов или дронов. Риски их развития уже невозможно игнорировать после массированной атаки этих «инновационных продуктов» на российскую военную базу Хмеймим в Сирии 6 января.

Да, атака была массированной и с помощью специально созданных для этого как бы «на коленке» беспилотников. Но очевидно, что серьезный урон для общества может быть нанесен и одним дроном, свободно продающимся сегодня в магазине.

Нападение на нашу базу было отбито. Но это была военная база, находящаяся в постоянной боевой готовности. А ведь объектом атаки с помощью дронов террористами может быть выбран любой культурный, спортивный или промышленный объект, для которых сегодня никаких требований по защите от дронов нет. Неслучайно, что после атаки на базу Хмеймим Россия предупредила другие государства о возможности повторения подобных террористических атак на их территории. Ведь все необходимые технологии для этого террористами освоены. А сами дроны легко доступны.

А ведь как безоблачно для дронов всё начиналось еще несколько лет назад. Любые технологические и рыночные ожидания казались достижимыми и легко преодолимыми. Действительно, развитие технологий позволило создать дроны, доступные по цене массовому потребителю. Возможные применения дронов исчислялись уже не десятками, а сотнями. Закономерно, что уже в 2015 году количество проданных в мире беспилотников превысило общее число зарегистрированных в мире пилотируемых воздушных судов.

В этой ситуации одновременно и, возможно, опережающими темпами необходимо было разрабатывать организационные и технические решения, системы управления и снижения новых рисков, включая защиту объектов от дронов. Но редкие голоса технологических «консерваторов» тонули в громком хоре инноваторов от бизнеса и государства, обещающих златые горы и миллиардные рынки.

Первый звонок для технологических «оптимистов» прозвучал около года назад. Тогда в районе московского Кремля водители отметили необъяснимые сбои автомобильных навигаторов, мгновенно «телепортирующих» машины на десятки километров — на взлетно-посадочную полосу аэропорта Внуково. Официальных комментариев столь фантастических событий не последовало, однако единственным логичным объяснением выглядело то, что это тестирование работы специальных технических систем (навигационных псевдоспутников), защищающих территорию Кремля. Причем именно от дронов, которым производители на программном уровне запрещают полеты в районе крупных мировых аэропортов. Но этот предупреждающий звоночек не был услышан рынком: переосмысления рисков и приоритетов развития технологий дронов не произошло.

Второй звонок прозвучал совсем недавно — в декабре 2017 года. В районе Московского Кремля вновь была отмечена необъяснимая работа навигационной аппаратуры. Но теперь «телепортация» пользователей проходила хаотично. При подобном поведении спутниковой навигации дроны просто не смогут выполнять целенаправленный полет, даже если злоумышленники обойдут программные запреты на полеты.

Вместе с этим тестирование новых технологий защиты может говорить и о том, что у соответствующих служб имеется информация о совершенствовании террористами своих технологий. То есть угрозы от использования дронов уже реальны и масштабны — ведь защищать надо не только территорию вокруг Московского Кремля. Но пока комплексные системы защиты объектов на национальном уровне еще не созданы. Очевидно, что такая ситуация ненормальна и не может продолжаться долго.

И тут лишь два сценария. Либо в самые короткие сроки совместными усилиями государства и бизнеса такие системы удастся создать, а также разработать необходимую нормативную базу для их работы. Либо все ожидания развития рынка дронов в странах, серьезно думающих об общественной безопасности, а Россия в их числе, надо будет снизить и практически до нуля, поскольку полный или частичный запрет использования гражданских дронов здесь выглядит оправданным исходя из интересов общества.

А всем нам необходимо будет привыкать к тому, что в интересах безопасности и с помощью специальных наземных систем в работу спутниковой навигации неожиданно по времени и месту будут вноситься случайные помехи. Как результат, это резко снизит потребительскую ценность спутниковой навигации, которая привлекательна для пользователей именно тем, что доступна «всегда и везде». Водители вернутся к бумажным картам, а про беспилотные автомобили придется надолго забыть. Вот такой инновационный регресс нас может ожидать.

Автор — член Экспертного совета при правительстве РФ

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