Дрон-разведчик заглянет под облака

Российские разведывательные дроны получат возможность работы днем и ночью в любых погодных условиях. Беспилотные летательные аппараты «Форпост» оснастят миниатюрными высокоточными радиолокаторами. По словам экспертов, радар серьезно увеличит возможности БЛА. Сегодня «Форпосты» оснащаются мощными оптико-электронными станциями, которые не всегда эффективны в условиях тумана или песчаной бури.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, военное ведомство формирует тактико-технические требования для «беспилотной» радиолокационной станции. Решение о разработке радара для «Форпоста» принято по итогам боевого использования БЛА в сирийской операции. Планируется, что радар войдет в состав бортового оборудования действующих «Форпостов». В перспективе такой станцией оснастят и модернизированный беспилотник «Форпост-М».

По данным «Известий», создаваемый для дрона радар во многом будет аналогичен РЛС, устанавливаемым на «больших» самолетах. Правда, с учетом массы и габаритов беспилотника новинка будет отличаться меньшими размерами. Для удобства эксплуатации «беспилотный» радар будет смонтирован в небольшой контейнер. Его можно будет установить под крылом или фюзеляжем дрона.

Тактические БЛА «Форпост» — основная «рабочая лошадка» подразделений беспилотных летательных аппаратов воздушно-космических сил и Военно-морского флота России. Дроны активно используются в ходе операции в Сирии.

«Форпост» выпускается Уральским заводом гражданской авиации. В состав одного беспилотного комплекса входят наземная станция управления и три БЛА, каждый стоимостью около $6 млн. Аппарат взлетной массой 454 кг может нести до 100 кг полезной нагрузки. Он способен без посадки вести наблюдение в течение 17,5 часа на высотах до 5,7 км и на дальности до 250 км от аэродрома базирования. Видео- и инфракрасное оборудование позволяет передавать фото- и видеоинформацию оператору комплекса. Основная задача этих БЛА — воздушная разведка, в том числе в зоне боевых действий. Аппараты могут использоваться и для целеуказания, наведения и корректировки огня артиллерии.

Как рассказал «Известиям» главный редактор портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, решение оснастить разведывательные дроны радаром вполне обоснованно.

— Оснащение беспилотного аппарата радиолокационной станцией в дополнение к традиционно используемым оптико-электронным средствам наблюдения улучшит обнаружение и идентификацию целей, — пояснил Денис Федутинов. — Подобная практика существует и в других странах. Например, в итальянских аппаратах Falco, которые находятся примерно в той же весовой нише, что и «Форпост». У израильского прототипа российского БЛА — беспилотника Searcher («Искатель») — тоже есть версия с бортовым радаром.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что российские беспилотники в Сирии совершили 16 тыс. вылетов. Их общий налет составил 96 тыс. часов. В ходе операции интенсивность использования дронов-разведчиков значительно выросла. Если в 2015 году беспилотники совершили порядка 400 вылетов, то к концу 2017 года — более тысячи ежемесячно. Как отметил министр, дроны обеспечивают круглосуточный контроль обстановки практически на всей территории Сирии. По данным военного ведомства, использование беспилотников в этой стране значительно повысило возможности авиации, ракетных войск и артиллерии по уничтожению объектов бандформирований.