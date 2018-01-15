В России созданы разведывательные микродроны меньше ладони

В России разработаны и используются для целей разведки беспилотные летательные микроаппараты. Их размер не превышает 15 см, и они помещаются на ладони.

Техника предназначена для визуальной разведки, уточнил советник гендиректора АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев.

Беспилотники используются «достаточно активно» и могут всё, «что касается визуального воздействия: подглядывать, подслушивать», передает «Интерфакс» слова представителя КРЭТ.

Агентство напомнило, что о новых разработках стало известно осенью 2017 года. Тогда сообщалось о линейке мини-коптеров с различными задачами. Размер аппарата был «сопоставим с размером стрекозы». Речь идет фактически о «карманном варианте беспилотника».

Разработчики дронов отмечали, что новые аппараты практически бесшумны, отлично управляются и маневрируют.