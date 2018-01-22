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СМИ узнали о готовности властей смягчить «закон Яровой»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Правительство РФ признало обоснованной часть критики в отношении «закона Яровой». В частности, Минкомсвязи отказалось от «требований рассчитывать объем хранилищ пользовательских данных для исполнения антитеррористического «закона Яровой» исходя из монтированной емкости сетей операторов связи», что сократит затраты операторов. Об этом пишет «Коммерсант».

Минкомсвязи предлагает, чтобы операторы хранили фактически переданный трафик, за исключением голоса, в течение 30 дней. В 2022 году могут быть пересмотрены объемы хранимой информации. Также операторам могут разрешить использовать уже имеющуюся инфраструктуру для хранения данных.

Напомним, пакет антитеррористических законов, названный в честь одной из его создателей, депутата Госдумы Ирины Яровой и подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до шести месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Кроме того, это касается фото-, видео- и звуковых файлов. По запросу спецслужб они должны быть предоставлены.

«Мегафон» ранее оценил свои потери от «закона Яровой» в 35–40 млн рублей за пять лет.

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