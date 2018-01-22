СМИ узнали о планах США увеличить военный контингент в Афганистане

США планируют увеличить свой военный контингент в Афганистане на 1 тыс. человек весной этого года, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в ВС США.

В настоящее время на территории Афганистана находятся порядка 14 тыс. американских военных.

Отмечается, что данная мера направлена на активизацию операции против боевиков радикального движения «Талибан» (организация запрещена в РФ).

Приказ об отправке дополнительных сил еще не подписан министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Однако инициативу уже поддержало военное руководство штаба армии ВС США, которое сейчас работает над определением состава войск, необходимого для выполнения стратегии.

15 января президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что на территории страны орудует 21 международная террористическая группировка, члены которых организовывают целые «фабрики смертников».