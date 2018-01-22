Антитеррористическая операция в Кабуле завершена, сообщили в МВД Афганистана. Нападение, лившееся 18 часов, полностью подавлено.

Все этажи здания отеля Intercontinental очищены, обнаружены тела 3 террористов.

Ночью вооруженные боевики ворвались в отель и захватили заложников. Сообщалось о нескольких взрывах и стрельбе, на 2 этаже начался пожар.

Погибли 43 мирных жителя, среди них: генконсул Афганистана в городе Карачи, 6 граждан Украины и 1 - Казахстана. Ранены не менее 6 человек.

Район отеля полностью оцеплен полицией, над зданием дежурили армейские вертолеты. Спецслужбы спасли 126 постояльцев, в том числе 41-го иностранца.

Ответственность за атаку взяли на себя боевики запрещённого в РФ «Талибан».

Intercontinental считается самым популярным у иностранцев отелем Кабула. Здесь проходят пресс-конференции с участием западных официальных лиц.