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Жители Афганистана наградили Трампа золотой медалью «За храбрость»

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Жители Афганистана наградили президента США Дональда Трампа золотой медалью «За храбрость». Соответствующую награду американскому лидеру присудили за его позицию в отношении Пакистана, сообщает газета Washington Examiner.

Отмечается, что на изготовление награды, которая была сделана вручную, жители провинции Логар собрали $645. На медаль нанесли гравировку с надписью: «За храбрость, от афганского народа Дональду Трампу, президенту Соединенных Штатов Америки».

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт объявила о приостановлении Вашингтоном финансовой поддержки Пакистана по решению администрации президента.

О возможности прекращения выплат Пакистану в связи с поддержкой правительством страны терроризма, вопреки взятым на себя обязательствам, Трамп заявил 2 января.

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