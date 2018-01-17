Жители Афганистана наградили Трампа золотой медалью «За храбрость»

Жители Афганистана наградили президента США Дональда Трампа золотой медалью «За храбрость». Соответствующую награду американскому лидеру присудили за его позицию в отношении Пакистана, сообщает газета Washington Examiner.

Отмечается, что на изготовление награды, которая была сделана вручную, жители провинции Логар собрали $645. На медаль нанесли гравировку с надписью: «За храбрость, от афганского народа Дональду Трампу, президенту Соединенных Штатов Америки».

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт объявила о приостановлении Вашингтоном финансовой поддержки Пакистана по решению администрации президента.

О возможности прекращения выплат Пакистану в связи с поддержкой правительством страны терроризма, вопреки взятым на себя обязательствам, Трамп заявил 2 января.