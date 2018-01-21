Песков избежал предложений о работе в разведке

Дмитрий Песков никогда не получал предложений работать в спецслужбах.

«Нет, нет, ни разу не предлагали», — признался пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что гордится дипломом Института стран Африки и Азии и согласен, что много выпускников его альма-матер пошли в разведку. «Действительно, много коллег потом пошли работать в тогда еще КГБ», — сказал он в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» («Россия 1»).

Кроме того, Песков, владеющий турецким языком, рассказал, что был переводчиком и у Ельцина, и у Путина на встречах с официальными делегациями из Анкары.

При этом, он добавил, что, когда впервые увидел Путина, не представлял себе, что будет работать с ним в Кремле. «Нет, не думал вообще, не думал», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Как писал портал iz.ru, авторы программы ранее распространили фрагмент, в котором Дмитрий Песков ответил «Нет» на вопрос, говорит ли он когда-нибудь неправду.