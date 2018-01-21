Прямой эфир

Песков избежал предложений о работе в разведке

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дмитрий Песков никогда не получал предложений работать в спецслужбах. 

«Нет, нет, ни разу не предлагали», — признался пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что гордится дипломом Института стран Африки и Азии и согласен, что много выпускников его альма-матер пошли в разведку. «Действительно, много коллег потом пошли работать в тогда еще КГБ», — сказал он в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» («Россия 1»).

Кроме того, Песков, владеющий турецким языком, рассказал, что был переводчиком и у Ельцина, и у Путина на встречах с официальными делегациями из Анкары.

При этом, он добавил, что, когда впервые увидел Путина, не представлял себе, что будет работать с ним в Кремле. «Нет, не думал вообще, не думал», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Как писал портал iz.ru, авторы программы ранее распространили фрагмент, в котором Дмитрий Песков ответил «Нет» на вопрос, говорит ли он когда-нибудь неправду.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков объяснил, почему надел красные штаны
Песков не отнес себя к либералам или силовикам в кремлевском окружении

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017