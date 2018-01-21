«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» договорились об обмене Мхитаряна на Санчеса

Полузащитник ФК «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян согласовал условия личного контракта с лондонским «Арсеналом».

Как сообщает «Газета.ру», клубы договорились, что в обратном направлении отправится полузащитник Алексис Санчес.

Отмечается, что обмен состоится в ближайшие 48 часов.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал «Зенит» самым прибыльным клубом Европы в 2016 году.

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