Разработчик: чеченская Mylistory «наступает на пятки Instagram»

Чеченская социальная сеть Mylistory, в которой зарегистрированы свыше 100 тыс. пользователей, «наступает на пятки Instagram. С таким заявлением выступил разработчик Эсханов.

Он рассказал, что над чеченской соцсетью на протяжении 10 лет работали восемь российских разработчиков, и уже сейчас она может принимать пользователей до шестизначных цифр.

«Мы хотим сделать приложение максимально удобным для пользователей. Мы планируем удивить количеством нововведений... Также у нас есть своя многоступенчатая система защиты», — приводит «РИА Новости» слова Эсханова.

Он добавил, что через два-три месяца разработчики «дадут пользователям то, что они привыкли видеть в соцсетях».

Как писал портал iz.ru, в конце прошлого года были заблокированы аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram, после чего политик сообщил о создании новой социальной сети Mylistory.