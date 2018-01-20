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Разработчик: чеченская Mylistory «наступает на пятки Instagram»

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Чеченская социальная сеть Mylistory, в которой зарегистрированы свыше 100 тыс. пользователей, «наступает на пятки Instagram. С таким заявлением выступил разработчик Эсханов.

Он рассказал, что над чеченской соцсетью на протяжении 10 лет работали восемь российских разработчиков, и уже сейчас она может принимать пользователей до шестизначных цифр.

«Мы хотим сделать приложение максимально удобным для пользователей. Мы планируем удивить количеством нововведений... Также у нас есть своя многоступенчатая система защиты», — приводит «РИА Новости» слова Эсханова.

Он добавил, что через два-три месяца разработчики «дадут пользователям то, что они привыкли видеть в соцсетях».

Как писал портал iz.ru, в конце прошлого года были заблокированы аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram, после чего политик сообщил о создании новой социальной сети Mylistory.

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