Кадыров назвал цель распространения мифов о нарушении прав в Чечне

Те, кто распространяют мифы о якобы имеющем место нарушении прав человека в Чечне, намерены дестабилизировать ситуацию в регионе, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Сегодня любой из нашей команды готов отдать свою жизнь, чтобы спасти хоть одного человека, но об этом на Западе молчат. Мы открыты для любого, кто действительно хочет помочь нашему народу. Нам нечего скрывать. И наши враги прекрасно это понимают и придумывают всякие мифы о нарушении прав человек в нашей республике», — приводит ТАСС слова Кадырова на совещании с участием представителей МВД и Управления Росгвардии по Чечне.

Глава республики отметил, что злоумышленники пытаются расколоть чеченское общество и внушить мысль о решении проблем посредством насилия. Кадыров отметил тот факт, что Чечня практически незаметна на карте, однако постоянно находится в центре внимания западных СМИ. Все заявления о нарушении прав в Чечне Кадыров назвал «высосанными из пальца» и имеющими цель создать хаос в Чечне и ослабить Россию.

Кадыров отметил, что Чечня сегодня — это благополучный, безопасный и процветающий регион РФ и уголок мира, где с особым вниманием подходят к вопросу соблюдения прав человека.

Напомним, 20 декабря 2017 года Минфин США обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в причастности к «внесудебным расправам, пыткам и другим грубым нарушениям международно признанных прав человека». На этом основании Кадыров включен в «список Магнитского».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил позднее, что Москва применит принцип взаимности в ответ на санкции Минфина США против главы Чечни.