Танкер с российским газом развернули и вновь отправили в США

Танкер Gaselys с газом из России, который накануне вечером развернулся в Атлантике за день до прибытия в Бостон, продолжит следовать в пункт назначения.

Как в субботу передает агентство Bloomberg со ссылкой на владельца груза — компанию Engie SA, танкер прибудет в заявленный пункт назначения. По словам представителей компании, дата доставки газа скорректирована из-за погодных условий.

Напомним, 19 января судно Gaselys вышло из британского порта Айл-оф-Грейн и направилось в терминал Everett, располагающейся около Бостона. На полпути танкер, перевозивший газ с «Ямала СПГ», развернулся и направился в испанский порт Альхесирас.