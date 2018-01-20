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Сеул требует от Пхеньяна объяснить отзыв одной из делегаций

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Фото: Global Look Press/Park Jin-Hee
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Южная Корея требует от КНДР объяснить отмену визита делегации, которая должна была заниматься подготовкой северокорейских артистов к выступлению во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. 

Как сообщает «Газета.ру», 20 января в Южную Корею должна была прибыть делегация из семи человек. Однако по неизвестным причинам Пхеньян отменил этот визит. 

«Через канал коммуникации в (приграничном пункте) Пханмунджом мы отправили документ с требованием к Северу объяснить отмену решения отправить свою делегацию», — приводят корейские СМИ слова министра объединения Южной Кореи Чо Мен Гюна.

Напомним, Южная Корея позитивно отреагировала на желание северного соседа участвовать в Олимпийских играх в Пхёнчхане и даже готова взять на себя расходы по пребыванию делегации от КНДР.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Россия приветствует процесс прямых переговоров между Северной и Южной Кореей и считает важным избегать действий, которые могут их подорвать. 

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