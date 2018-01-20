Состояние напавшего на школу в Улан-Удэ стабилизировалось

Подросток, устроивший резню в школе в Улан-Удэ, прооперирован. Его состояние описывается медиками как тяжелое, но стабильное с положительной динамикой.

Министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев отметил для сотрудников СМИ, что мальчику провели операцию.

«Он в сознании и разговаривает», — добавил министр.

По его словам, подросток пробудет в больнице не менее 10 дней. У учителя и остальных пострадавших, кроме двух тяжелых девочек, состояние улучшается.

19 января в Улан-Удэ вооруженный топором подросток ворвался школу в поселке Сосновый Бор. Он проник в класс и поджег «коктейль Молотова», а затем начал бить детей топором. Нападавший также имел при себе нож.