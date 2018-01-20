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Состояние напавшего на школу в Улан-Удэ стабилизировалось

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Фото: РИА Новости
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Подросток, устроивший резню в школе в Улан-Удэ, прооперирован. Его состояние описывается медиками как тяжелое, но стабильное с положительной динамикой. 

Министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев отметил для сотрудников СМИ, что мальчику провели операцию. 

«Он в сознании и разговаривает», — добавил министр.

По его словам, подросток пробудет в больнице не менее 10 дней. У учителя и остальных пострадавших, кроме двух тяжелых девочек, состояние улучшается.

 19 января в Улан-Удэ вооруженный топором подросток ворвался школу в поселке Сосновый Бор. Он проник в класс и поджег «коктейль Молотова», а затем начал бить детей топором. Нападавший также имел при себе нож.

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