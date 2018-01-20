Прямой эфир

Нацбанк Украины допустил прекращение сотрудничества с МВФ

0
Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замглавы нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что Киев уже в середине 2018 года может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

По словам Сологуба, это произойдет в том случае, если страна до июля не получит очередной транш от МВФ.

«Если теоретически украинское правительство за два месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит. Но вопрос в том, что вероятность этого низкая», — приводят слова Сологуба «Украинские новости».

Ранее глава представительства Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли рассказал, что причиной отказа ЕС в выделении Киеву €600 млн стало невыполнение властями четырех из 21 условия предоставления финансовой помощи.

Напомним, Евросоюз одобрил программу оказания финпомощи Киеву на сумму €1,8 млрд в 2015 году, выставив ряд требований. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МВФ отметили рост российской экономики
США вдвое сокращают финансирование фонда помощи палестинцам при ООН

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017