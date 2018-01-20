Нацбанк Украины допустил прекращение сотрудничества с МВФ

Замглавы нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что Киев уже в середине 2018 года может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ).

По словам Сологуба, это произойдет в том случае, если страна до июля не получит очередной транш от МВФ.

«Если теоретически украинское правительство за два месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит. Но вопрос в том, что вероятность этого низкая», — приводят слова Сологуба «Украинские новости».

Ранее глава представительства Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли рассказал, что причиной отказа ЕС в выделении Киеву €600 млн стало невыполнение властями четырех из 21 условия предоставления финансовой помощи.

Напомним, Евросоюз одобрил программу оказания финпомощи Киеву на сумму €1,8 млрд в 2015 году, выставив ряд требований.