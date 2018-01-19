В МВФ отметили рост российской экономики

Международный валютный фонд наблюдает положительную динамику в российской экономике, заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

По его словам, в январском докладе организации, который будет опубликован в конце января, содержатся «обновленные показатели по росту» экономики РФ.

Райс отметил, что Россия преодолела два года рецессии, и благодаря макроэкономической политике страна может вновь ожидать увеличение показателей ВВП.

Однако для «ускорения темпов роста» российской экономики, добавил Райс, в стране необходимо проводить реформы.

В частности, по мнению представителя МВФ, РФ нужно заниматься улучшением инвестклимата, через вложение средств в инфраструктуру и социальной сферы, сообщает ТАСС.