Бизнес назвал российский рынок наиболее интересным для инвестиций

Российские предприниматели назвали отечественный рынок самым интересным для инвестиций. К такому выводу пришли эксперты компании Ernst & Young (EY) на основе опроса крупных предпринимателей.

Согласно обзору EY «Барометр уверенности компаний», о привлекательности отечественного производства в конце 2017 года заявили 45% респондентов.

Больше всего инвестировать предприниматели собираются в нефтегазовую отрасль и промышленность, заявил 71% респондентов. Следом идут медико-биологическая, а также горнодобывающая и металлургическая отрасли — 63% и 60% участников соответственно.

По словам управляющего партнера EY по России Александра Ивлева, это связано с тем, что «многим компаниям стало интереснее производить продукцию в России для дальнейшего экспорта в третьи страны».

При этом в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) «Известиям» рассказали, что текущие макроэкономические показатели привлекают не только российских бизнесменов, но и заграничных инвесторов.

«По итогам девяти месяцев 2017 года приток прямых иностранных инвестиций в Россию составил более $23 млрд и вполне может перевалить за отметку в $30 млрд по итогам всего года», — отметил представитель РФПИ.

Данный опрос аудиторы провели впервые. В исследовании приняли участие 67 топ-менеджеров российских и международных фирм с годовым доходом до $10 млрд.

Подробнее — в материале «Известий»:

Бизнес вкладывается в отечественное производство