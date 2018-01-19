Министра обороны Венесуэлы расспросят о ликвидации группы повстанцев

Национальная ассамблея Венесуэлы пригласила министра обороны Владимира Падрино Лопеса, чтобы узнать официальную версию ликвидации группы мятежного офицера Оскара Переса.

В заявлении парламента Боливарианской Республики, находящегося под контролем оппозиционной коалиции «Блок демократического единства», говорится, что цель состоит в том, чтобы «уточнить, кто несет ответственность за случившееся».

Депутаты хотят узнать, почему семеро членов мятежной группы были уничтожены, хотя они открыто заявляли о готовности сдаться. По данным МВД, повстанцы погибли 15 января в ходе вооруженного столкновения.

Ранее экс-прокурор страны Ортега Диас назвала убийство Переса «внесудебной расправой на глазах у всего мира».



