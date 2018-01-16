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Венесуэлу обвинили во внесудебной расправе над мятежником Пересом

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Власти Венесуэлы ликвидировали мятежного полицейского Оскара Переса, несмотря на то, что он готов был сдаться. С таким заявлением выступила экс-прокурор страны Ортега Диас.

«Какие еще доказательства нужны ООН и Международному уголовному суду, помимо свидетельства инспектора Оскара Переса, который заявил о своей готовности сдаться и просил сохранить жизнь присутствующим, но всё закончилось внесудебной расправой на глазах у всего мира», — подчеркнула Диас.

Экс-прокурор также напомнила, что в 1992 году тогдашние венесуэльские власти гарантировали жизнь Уго Чавесу и Диосдадо Кабельо после неудачной попытки переворота, передает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, накануне полиция Венесуэлы провела в Каракасе спецоперацию, в ходе которой была ликвидирована группа мятежного полицейского Оскара Переса.

Подробности спецоперации стали известны во вторник, 16 января. Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что полицейские ликвидировали семь преступников, в том числе Оскара Переса и женщину. Еще шесть мятежников были задержаны. В ходе спецоперации погибло два полицейских.

Отметим, что утром в понедельник, 15 января, Оскар Перес опубликовал в своем Instagram серию видеороликов. Мятежный полицейский сообщил, что против его сторонников ведется спецоперация, и заявил о готовности сложить оружие.

Группировка Оскара Переса стала известна летом 2017 года. Тогда мятежники угнали полицейский вертолет и обстреляли здания МВД и Верховного суда Венесуэлы.

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