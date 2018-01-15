Венесуэльский мятежник опубликовал видео с перестрелкой

Венесуэльский полицейский Оскар Перес выложил в Instagram новое видео, на котором слышна стрельба. Предположительно, огонь велся по нему и его соратникам. Ранее сообщалось, что мятежниики ведут переговоры с властями о сдаче.

На видеозаписи видно, что полицейский испачкан кровью.

Публикация от Oscar Perez (@equilibriogv) Янв 15, 2018 at 5:59 PST

Массовые акции протеста оппозиции начались в республике в апреле 2017 года. Толчком к ним послужило объявление о созыве учредительного собрания с целью изменения конституции.

Оскар Перес вместе со своими сослуживцами в июне захватили вертолет и атаковали здание верховного суда страны.

Как сообщал iz.ru, мятежник блокирован, с ним велись переговоры о сдаче. Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дельси Родригес предупредила о намерении части оппозиции в стране совершить новые акты насилия в целях дестабилизации обстановки в республике.