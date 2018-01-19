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Парламент Чехии лишил премьера Бабиша депутатской неприкосновенности

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Палата депутатов (нижняя палата парламента) Чехии в пятницу лишила депутатской неприкосновенности премьер-министра страны Андрея Бабиша.

За принятие решения проголосовали 111 из 180 присутствующих депутатов, среди которых был глава правительства.

Лишение депутатской неприкосновенности премьера означает фактическое начало его уголовного преследования по обвинению в мошенничестве.

Напомним, во вторник парламент Чехии отказал в доверии кабинету Андрея Бабиша. Премьера обвиняют в организации схемы незаконного присвоения одной из принадлежащих ему фирм 50 млн крон (около $2,4 млн) дотаций из фондов Евросоюза.

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