Парламент Чехии лишил премьера Бабиша депутатской неприкосновенности

Палата депутатов (нижняя палата парламента) Чехии в пятницу лишила депутатской неприкосновенности премьер-министра страны Андрея Бабиша.

За принятие решения проголосовали 111 из 180 присутствующих депутатов, среди которых был глава правительства.

Лишение депутатской неприкосновенности премьера означает фактическое начало его уголовного преследования по обвинению в мошенничестве.

Напомним, во вторник парламент Чехии отказал в доверии кабинету Андрея Бабиша. Премьера обвиняют в организации схемы незаконного присвоения одной из принадлежащих ему фирм 50 млн крон (около $2,4 млн) дотаций из фондов Евросоюза.