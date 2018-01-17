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Премьер Чехии просит лишить его депутатской неприкосновенности

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о намерении попросить нижнюю палату парламента лишить его депутатской неприкосновенности, чтобы полиция могла продолжить в отношении него следствие по делу о мошенничестве.

Бабиш в очередной раз отметил, что считает процесс политически мотивированным, и подчеркнул, что не признает свою вину. 

«Вы выставляете меня чудовищем, которое втягивает во всё это свою семью. Я с самого начала хотел быстрее во всем этом разобраться и никогда не противился выдаче полиции», — приводит слова Бабиша портал Around Prague

Чешского премьера подозревают в злоупотреблении дотациями ЕС в размере 50 млн крон при строительстве объектов на ферме «Гнездо аиста» под Прагой.

Эта ферма принадлежала компании Бабиша Agrofert, но в 2009 году политик перерегистрировал ее на своих родственников. Таким образом ферма обрела право на получение дотаций от Евросоюза. 

Как сообщал портал iz.ru, Бабиш в среду объявил об отставке созванного им ранее правительства. Члены правительства подали в отставку после того, как чешский парламент отказал им в доверии

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