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Девятый инсультный центр открыли в Москве

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Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин
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Девятый центр инсультной сети на базе ГКБ им. С. Юдина открылся в столице. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Новый инсультный центр начал проводить операции по удалению тромбов в сосудах головного мозга с января 2018 года. В центре имеется всё необходимое оборудование для проведения тромбоэкстракции: медики хирургическим путем удаляют препятствующие нормальному кровообращению тромбы из мозговых артерий. Такие операции проводятся чрескожным доступом и нужны пациентам, если размеры тромба не позволяют эффективно использовать другие методы лечения. Кроме того, отмечает НСН, в таких случаях счет идет на минуты. Таким образом, включение в инсультную сеть еще одной клиники позволяет «оптимальным образом выстроить схему доставки пациента с тяжелым инсультом к месту оказания медицинской помощи».

Инсультная сеть появилась в Москве в начале 2017 года. В настоящее время в нее входит 29 сосудистых центров, включая восемь отделений на базе стационаров, где созданы все условия для лечения пациентов с закупоркой крупных мозговых артерий при помощи так называемого эндоваскулярного вмешательства.

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