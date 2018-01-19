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Новая транспортная развязка появится в Самаре

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Власти Самарской области планируют в ближайшие три года построить новую транспортную развязку в столице региона. Объект появится на пересечении с улицами Советской Армии и XXII Партсъезда. Об этом сообщает НИА «Самара».

Путепровод будет начинаться в районе ДК «Современник» и заканчиваться после улицы XXII Партсъезда. То есть Ново-Садовую протянут над двумя улицами: Советской Армии и XXII Партсъезда. Стоимость проекта составляет в 4,5 млрд рублей вместе с реконструкцией близлежащих улиц-дублеров.

Как писал портал iz.ru, активные работы по созданию Фрунзенского моста продолжаются на двух берегах реки Самары. Центральный сегмент, располагающийся между опорами № 2 и № 7, будет состоять из 11 частей общей длиной 559,7 м в соответствии с измененным проектным решением. Общая протяженность новой автомобильной дороги составит 2,67 км. Предполагается, что ввод переправы в эксплуатацию обеспечит выход на федеральную трассу М-32, к трассам местного значения и позволит ликвидировать транспортную напряженность в городе. 

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