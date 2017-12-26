Фрунзенский мост строят на обоих берегах реки Самары

Активные работы по созданию Фрунзенского моста продолжаются на двух берегах реки Самары. В настоящее время на левом берегу строители последовательно собирают металлоконструкции для предстоящего пятого этапа надвижки пролетного строения. С начала процесса надвижки, который стартовал в апреле, в сторону правого берега на 224 м уже смещена 250-метровая конструкция. Всего центральный сегмент, располагающийся между опорами № 2 и № 7, будет состоять из 11 частей общей длиной 559,7 м в соответствии с измененным проектным решением.

Продолжается устройство двух русловых опор в бухте Новая гавань. На опоре № 3 завершается возведение стоек, ведется устройство цокольной части на конструктиве № 4. По завершении данных работ будут готовы все восемь опор Фрунзенского моста через реку Самару. Об этом сообщает НИА «Самара». Также проводятся подготовительные и строительно-монтажные работы на съездах развязки левобережного транспортного узла с выходом на улицу Шоссейную.

Фрунзенский мост будет состоять из двух переправ: шестиполосной через реку Самару и моста через озеро Банное, а также двух транспортных развязок на левом и правом берегах реки Самары. Общая протяженность новой автомобильной дороги составит 2,67 км. Предполагается, что ввод переправы в эксплуатацию обеспечит выход на федеральную трассу М32, к трассам местного значения и позволит ликвидировать транспортную напряженность в городе. Ввести в строй объект подрядчики намерены в 2018 году.