Движение по Богородскому путепроводу стартовало после реконструкции

Реконструкция Богородского путепровода, расположенного на пересечении улицы Лосиноостровская и Московского центрального кольца на востоке Москвы, завершилась. Движение по мосту стартовало в понедельник.

Объект возводили с перспективой дальнейшего строительства в направлении Северо-Восточной хорды (СВХ).

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, путепровод имеет важное значение для связки двух районов, жители которых получили «возможность вдоль МЦК интегрироваться вместе с этой трассой».

Богородский путепровод, построенный более ста лет назад, ремонтировался только частично. По решению столичных властей конструкцию, которая находилась в предаварийном состоянии, полностью разобрали, а на ее месте соорудили новую из современных высококачественных материалов. Длина и высота моста были увеличены, передает «ТВ Центр».

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин открыл павильон «Дом культуры» на ВДНХ после реставрации.