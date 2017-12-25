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Улица Луначарского в Самаре откроется в 2018 году

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Ввести в эксплуатацию улицу Луначарского в Самаре планируется до конца I квартала 2018 года. Но, как сообщили в городском департаменте градостроительства, делается вс\ возможное для того, чтобы завершить работы в самые короткие сроки.

Как напоминает НИА «Самара», с  12 декабря жители писали в соцсетях, что уже можно проехать по улице Луначарского. Однако вскоре выяснилось, что магистраль не готова к официальному открытию. Рабочим предстоит доделать освещение, установить дорожные знаки. Также перед запуском движения улицу должен проверить Госстройнадзор.

Ранее портал iz.ru писал, что полосы для общественного транспорта появятся в Самаре во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. По данным министерства транспорта и автомобильных дорог региона, выделенные полосы общественного транспорта в период проведения турнира будут устроены на Ново-Садовой, проспекте Кирова и Московском шоссе от остановки «Ипподром» до «Мехзавода».

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