Электронные табло на Московском шоссе Самары включат в январе

Электронные табло установлены на Московском шоссе в Самаре в районе пересечения с проспектом Кирова, Ракитовским шоссе, а также в районе поселка Мехзавод и микрорайона «Новая Самара». В этом месяце на пяти экранах начнут транслировать информацию об обстановке на дороге.

На пересечении Московского шоссе и проспекта Масленникова появилось оборудование для фото- и видеоанализа уровня выхлопных газов. Об этом информирует НИА «Самара». Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) будет полноценно функционировать примерно через два месяца на Московском шоссе и улице Ново-Садовой.

Также стало известно, что фонари на Красноглинском шоссе появятся к осени 2018 года. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области региона ищет подрядчика, который готов установить освещение к 31 октября за 96,9 млн рублей.

Как сообщал портал iz.ru, в конце декабря в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области состоялась презентация новой системы мониторинга дорог. Проект стоимостью 60 млн рублей охватывает 32 наиболее сложных с точки зрения погоды участка автотрасс. Это низины, перевалы и т.д. На каждом отрезке организованы автоматические посты с электронными датчиками. Эксплуатация системы обойдется в 3 млн рублей в год.