Систему мониторинга дорог разработали в Челябинской области

Презентация новой системы мониторинга дорог состоялась в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Проект стоимостью 60 млн рублей охватывает 32 наиболее сложных с точки зрения погоды участка автотрасс. Это низины, перевалы и т.д.

На каждом отрезке организованы автоматические посты с электронными датчиками. Об этом сообщает ИА «Урал-пресс-информ». Эксплуатация системы обойдется в 3 млн рублей в год.

Автоматическое наблюдение за состоянием окружающей среды появилось на дорогах региона в октябре. Этап тестирования подходит к концу, после новогодних праздников всё будет работать в полную силу.