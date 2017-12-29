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Систему мониторинга дорог разработали в Челябинской области

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Презентация новой системы мониторинга дорог состоялась в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Проект стоимостью 60 млн рублей охватывает 32 наиболее сложных с точки зрения погоды участка автотрасс. Это низины, перевалы и т.д.

На каждом отрезке организованы автоматические посты  с электронными датчиками. Об этом сообщает ИА «Урал-пресс-информ». Эксплуатация системы обойдется в 3 млн рублей в год. 

Автоматическое наблюдение за состоянием окружающей среды появилось на дорогах региона в октябре. Этап тестирования подходит к концу, после новогодних праздников всё будет работать в полную силу.

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