Конституционный суд не принял жалобу Навального на закон о выборах

Конституционный суд России отказался рассматривать жалобу Алексея Навального на нормы закона о выборах президента страны.

«Конституционный суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению», — сказано в определении КС РФ об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Навального.

Суд напомнил, что Навальный просил признать неконституционным закон о выборах президента РФ в части, которая устанавливает дополнительные ограничения по наличию пассивного избирательного права.

КС пояснил, что в постановлении от 10 октября 2013 года № 20-П Конституционный суд РФ подтвердил, что в отношении граждан, осужденных к лишению свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотрена возможность установления ограничения пассивного избирательного права.

Напомним, ранее Центризбирком принял решение «отказать в регистрации группе избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права».

Как пояснили в ЦИК, причиной отказа стала непогашенная судимость по статье «Присвоение и растрата».

30 декабря Верховный суд признал законным решение ЦИК о недопуске Навального на выборы президента.