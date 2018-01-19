Apple разработала «умную» зубную щетку

Американская компания Apple совместно с Colgate разработала «умную» зубную щетку E1 Colgate Connect с искусственным интеллектом. Об этом сообщается на сайте корпорации.

По данным производителей, разработка синхронизируется с приложением для iOS Colgate Connect и Apple Watch. Устройство может составлять для владельца персональную «карту рта», давать советы по уходу за полостью рта, а также следит, качественно ли пользователь чистит зубы.

«Умная» зубная щетка может работать в течение 10 дней без подзарядки. Стоимость устройства составит $99.

Ранее портал iz.ru сообщал, что разработанная Apple «умная» колонка HomePod, поступила в продажу в магазинах США, Великобритании и Австралии. Стоимость устройства составляет около $350.