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Apple разработала «умную» зубную щетку

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Фото: Global Look Press/Wang Gang
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Американская компания Apple совместно с Colgate разработала «умную» зубную щетку E1 Colgate Connect с искусственным интеллектом. Об этом сообщается на сайте корпорации. 

По данным производителей, разработка синхронизируется с приложением для iOS Colgate Connect и Apple Watch. Устройство может составлять для владельца персональную «карту рта», давать советы по уходу за полостью рта, а также следит, качественно ли пользователь чистит зубы. 

«Умная» зубная щетка может работать в течение 10 дней без подзарядки. Стоимость устройства составит $99.

Ранее портал iz.ru сообщал, что разработанная Apple «умная» колонка HomePod, поступила в продажу в магазинах США, Великобритании и Австралии. Стоимость устройства составляет около $350.

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