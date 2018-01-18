Apple за пять лет инвестирует в экономику США более $30 млрд

Американская корпорация Apple рассчитывает инвестировать в экономику США в течение пяти лет более $30 млрд. Об этом говорится в релизе компании, опубликованном на ее официальном сайте.

В заявлении подчеркивается, что кроме капиталовложений компания намерена создать свыше 20 тыс. новых рабочих мест. Новых сотрудников наймут для работы в ныне существующем кампусе, после чего будет открыт новый. На сегодняшний день в США в Apple работают порядка 84 тыс. человек.

В компании полагают, что в ближайшие пять лет непосредственный вклад корпорации в экономику США с учетом новых инвестиций, реализуемых проектов и затрат составит более $350 млрд, передает ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сотрудники китайского подрядчика Apple пожаловались на условия труда. По их словам, рабочий день на фабрике длится восемь часов, но сотрудники работают в душных помещениях, лишенных вентиляции. В общежитии при заводе сотрудники вынуждены жить в комнатах по восемь человек. На этаже, на котором размещено 20 комнат, расположен один общий туалет и нет душа.