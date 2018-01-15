Россияне готовят иски к Apple из-за замедления работы iPhone

Юристы компаний Lex Borealis и NLF Group, которые представляют интересы владельцев гаджетов iPhone в России, уже готовят иски к американской компании Apple в связи с намеренным замедлением работы старых моделей смартфона. Об этом сообщил «Коммерсант».

Первые иски подадут и в Тверской районный суд Москвы уже в начале текущей недели. Компания Lex Borealis окажет истцам юридическую поддержку. Финансовые издержки возьмет на себя компания NLF Group. Apple должна будет выплатить компании часть материальной компенсации, если такое решение примет суд. О своей готовности подать иск к компании Apple пока заявили порядка 10 человек. По словам управляющего партнера NLF Group Максима Карпова, обычно правовой инвестор вступает в дело, если сумма потенциального взыскания в 10 раз превышает сумму расходов, однако сейчас первый пул истцов составляет около 10 человек. Он добавил, что в случае создания успешного правомерного прецедента компания без труда сможет довести их до нескольких сотен, сообщает телеканал «360».

Истцы требуют от компании Apple «соразмерного уменьшения покупной цены или незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара». По закону «О защите прав потребителей» замедление старых моделей смартфонов iPhone должно быть истолковано судом как «очевидный недостаток товара». В этом случае истцы смогут рассчитывать на компенсацию. По мнению российских экспертов, опрошенных газетой «Коммерсант», выиграть в этом споре будет непросто, поскольку придется доказать злой умысел Apple в замедлении работы гаджетов.

На данный момент общая сумма исковых требований составит «несколько десятков миллионов рублей». По мнению юристов, требования покупателей к качеству софта должны рассматриваться судом как требования к общему качеству товара.

Ранее в компании Apple признались в намеренном замедлении старых моделей гаджета, пояснив, что делалось это для продления срока их службы и избежания внезапных отключений. Кроме того, в компании пообещали пользователям снизить стоимость негарантийной замены батареи с $79 до $29. В декабре две жительницы США обратились в суд с требованием взыскать с компании Apple компенсацию за умышленное замедление работы iPhone.