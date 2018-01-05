«Умная» колонка Apple HomePod поступила в продажу

«Умная» колонка HomePod, разработанная американской корпорацией Apple, поступила в продажу. Презентация устройства состоялась летом 2017 года. В настоящее время первые покупатели могут приобрести HomePod в официальных представительствах компании, сообщает интернет-издание «Дни24».

Отмечается, что портативную колонку можно приобрести исключительно в Австралии, США и Великобритании. В дальнейшем уникальный гаджет планируют распространить на рынках других крупных стран, где устройство может пользоваться спросом у клиентов.

Главное преимущество устройства заключается в том, что с его помощью можно посредством голосовой команды Siri найти необходимую песню или музыкальную композицию. В момент прослушивания музыки с помощью устройства можно будет подключаться ко второй колонке для эффекта объемного звука.

Помимо прочего, с помощью HomePod пользователь может узнавать прогноз погоды, информацию о загруженности на дорогах, а также включать свет в квартире или закрывать занавески. Стоимость устройства составит около $ 350.