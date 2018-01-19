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Баскетболисты «Химок» разгромили «Олимпиакос» в Евролиге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Подмосковные «Химки» выиграли у греческого «Олимпиакоса» в 19-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

Как сообщает «Газета.ру», встреча завершилась со счетом 82:54.
 

Игрок российской команды Алексей Швед стал самым результативным на площадке, набрав 19 очков и сделав семь результативных передач. 

Ранее сообщалось, что картина о баскетбольной сборной СССР «Движение вверх» стала лидером кинопроката в России.

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