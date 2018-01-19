Баскетболисты «Химок» разгромили «Олимпиакос» в Евролиге
Подмосковные «Химки» выиграли у греческого «Олимпиакоса» в 19-м туре регулярного чемпионата Евролиги.
Как сообщает «Газета.ру», встреча завершилась со счетом 82:54.
Игрок российской команды Алексей Швед стал самым результативным на площадке, набрав 19 очков и сделав семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что картина о баскетбольной сборной СССР «Движение вверх» стала лидером кинопроката в России.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter