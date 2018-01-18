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Новым главным тренером УГМК станет Мигель Мендес

Испанец сменит наставника сборной России Олафа Ланге, покинувшего екатеринбургский клуб по семейным обстоятельствам
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Наставником самого титулованного женского баскетбольного клуба России — екатеринбургского УГМК — будет назначен Мигель Мартинес Мендес. Как сообщил источник «Известий» в УГМК, испанский специалист заменит немца Олафа Ланге, который после пяти лет работы в Екатеринбурге принял решение покинуть команду по семейным обстоятельствам. Под его руководством «лисицы» дважды становились триумфаторами Евролиги, два раза брали Суперкубок Европы, а также выиграли пять чемпионатов и три Кубка России.

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Ранее генеральный директор УГМК Максим Рябков заявлял, что имя нового наставника команды будет, вероятно, объявлено в пятницу. 

По словам источника «Известий», в качестве главного тренера УГМК Мигель Мартинес Мендес дебютирует в матче против своей бывшей команды — итальянского «Скио». В «Скио» он отработал 3,5 года и был уволен в феврале 2017 года. За это время испанский специалист выиграл три чемпионата Италии, три Кубка и три Суперкубка страны.

Наивысшим достижением Мигеля Мартинеса Мендеса в Евролиге является выход в финал Евролиги-2011/12 с командой «Ривас Экополис». В решающем матче «Финала восьми» его подопечные уступили другому испанскому клубу — «Рос-Касерес». 

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