Женская сборная России впервые в истории выиграла чемпионат мира (U-19), обыграв в финале команду США со счетом 86:82. Главной героиней решающего матча стала 19-летняя Раиса Мусина. Форвард сборной России набрала 33 очка, сделала 11 подборов и 7 передач, став самым результативным игроком встречи. В полуфинале с канадками Мусиной также удалось оформить дабл-дабл (22 очка и 16 подборов). По итогам турнира москвичка попала в символическую пятерку турнира.

В эксклюзивном интервью «Известиям» Раиса Мусина рассказала о перипетиях чемпионата мира, который проходил в итальянском Удине, переходе в УГМК и дружеских отношениях с Марией Вадеевой.

— Какой матч был самым трудным на турнире?

— Думаю, это четвертьфинал с Австралией. Мы понимали, что поражение в этом матче оставит нас без медалей. Это давило психологически, поэтому в концовке встречи мы занервничали и с трудом удержали победу.

— Показалось, что в финале обе команды испытывали сильное волнение, допуская промахи в самых простых ситуациях...

— Не думаю, что промахи из-под кольца связаны с волнением. Скорее это усталость. И мы, и американки играли третий матч за три дня. Силы у всех были уже на исходе. Тем не менее даже в такой ситуации матч оказался очень зрелищным.

—Не кажется ли вам, что игра сборной России была достаточно простой: мяч доставлялся в трехсекундную зону, оттуда шла скидка на трехочоквый при сдваивании на Вадеевой или Мусиной?

— Со стороны это кажется простым, а на самом деле — это кропотливая работа на тренировках. Мы выполняли установку тренера и прекрасно понимали, что у нас есть преимущество под кольцом. Вот мы его и использовали.

— Как удалось сдержать центровых сборной Австралии и США, которые значительно выше и сильнее наших «больших»?

— Я не считаю, что они были сильнее наших больших центровых. На мой взгляд, мы имели преимущество под кольцом во всех играх турнира и это стало нашим ключом к итоговой победе.

— Загладил ли этот успех неудачу на взрослом чемпионате Европы?

— Честно, не очень хочется вспоминать Евробаскет-2017. Но всё же не считаю, что своей победой на мировом первенстве мы загладили неудачу в Чехии. Осадок всё равно остался.

— Кто из соперников на чемпионате мира запомнился вам больше всего?

— Сложно выделить конкретного игрока. Наверное, мы больше всего ждали матч с США. Очень хотелось взять реванш за поражение в финале чемпионата мира (U-17) два года назад.

— Кто из партнеров по команде раскрылся с лучшей стороны за этот период?

— На этом чемпионате мира все девушки проявили себя с самой лучшей стороны. Мы были единым целым на протяжении всего турнира.

— В полуфинале и финале вы сделали дабл-дабл, а приз MVP турнира получила Мария Вадеева. Нет чувства ревности за главный индивидуальный трофей турнира?

— Конечно нет. Маша (Вадеева. — «Известия») — моя лучшая подруга, и я, наоборот, очень рада за нее. Честно, особо не переживаю по этому поводу. Главное, что у меня есть золотая медаль чемпионата мира, все остальные награды уходят на второй план.

— Насколько важным было присутствие на матчах главы тренерского совета РФБ Анны Архиповой фон Калманович? В «Спарте энд К», где она генеральный директор, вы начинали свою карьеру. Советовала ли она вам что-то перед игрой с США?

— Советов Анна Валерьевна никаких не давала. Но вообще присутствие тренера, который вырастил тебя, всегда приятно. А еще приятнее было разделить с ней радость от этой победы сразу после окончания решающего матча.

— Когда в финале стало понятно, что титул уже никуда от вас не уйдет?

— Если честно, мы и сейчас не осознаем, что выиграли чемпионат мира.

— Репетировали ли командой встречу в аэропорту?

— Нет, мы спали весь полет. Даже не думали об этом.

— Это громкое звание придаст вам сил в новом сезоне в новой команде — УГМК?

— Это дает хорошую мотивацию к новым победам. При этом надо продолжать много и усердно работать. Мне еще надо выиграть много турниров.

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