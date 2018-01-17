Легенда баскетбольного «Бостона» Джо Джо Уайт скончался в США

Известный американский баскетболист, легенда «Бостон Селтикс» Джо Джо Уайт скончался в возрасте 71 года.

Уайт умер 16 января. Долгое время спортсмен боролся с раком, сообщает NY Daily News Sports.

За время своей карьеры Уайт выступал за «Бостон Селтикс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Канзас-Сити Кингз».

В составе национальной сборной США он принимал участие в Олимпийских играх 1968 года в Мехико. Его команда одержала 9 побед и ни разу не проиграла.

В составе «Бостон Селтикс» Уайт дважды становился чемпионом, а в 1976 году его назвали самым ценным игроком финала.