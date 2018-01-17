Прямой эфир

Легенда баскетбольного «Бостона» Джо Джо Уайт скончался в США

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Известный американский баскетболист, легенда «Бостон Селтикс» Джо Джо Уайт скончался в возрасте 71 года.

Уайт умер 16 января. Долгое время спортсмен боролся с раком, сообщает NY Daily News Sports.

За время своей карьеры Уайт выступал за «Бостон Селтикс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Канзас-Сити Кингз».

В составе национальной сборной США он принимал участие в Олимпийских играх 1968 года в Мехико. Его команда одержала 9 побед и ни разу не проиграла.

В составе «Бостон Селтикс» Уайт дважды становился чемпионом, а в 1976 году его назвали самым ценным игроком финала.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017