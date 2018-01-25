Охрану региональных брендов усилят

Вслед за вологодским маслом и белевской пастилой в России могут появиться десятки новых региональных брендов. Зарегистрировать права на них будет легко благодаря появлению в Гражданском кодексе нового понятия — «географическое указание». Эксперты отмечают, что это изменит правила игры на рынке. Большое значение в маркетинговом позиционировании получит указание на происхождение товаров.

Совет Федерации совместно с Роспатентом планируют добавить в Гражданский кодекс новое понятие — «географическое указание». Это зафиксировано в списке решений по итогам заседания совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации. Документ есть в распоряжении «Известий».

В нем отмечается, что регистрация географических обозначений на товарах позволит их производителям привлечь внимание потребителей. Покупатели при этом будут точно знать, что продукт сделан там, где указано на упаковке. Например, карельская морошка окажется именно карельской, а не архангельской.

Сейчас производитель может оформить наименование места происхождения товара. Вода «Ессентуки» и товары из Гжели имеют такой статус. Но получить его достаточно сложно. Нужно доказать, что продукция обладает уникальными свойствами.

— Нужно охранять и названия товаров, которые «не дотягивают» до наименования места происхождения. Они при этом так же указывают на географическое происхождение отечественной продукции, обладающей определенным качеством и репутацией. Для таких обозначений должны быть предусмотрены более «мягкие» требования, — пояснила заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий.

Она уточнила, что для России «географическое указание» — новый термин. Вместе с тем он используется в национальном законодательстве многих стран. Оформление географического указания потребует только подтвердить, что товар производится именно в той местности, которая указана на упаковке. Такая регистрация пройдет в ускоренном порядке, сообщили «Известиям» в общественном совете Роспатента.

­В европейских странах тысячи зарегистрированных географических обозначений. Именно благодаря гарантии аутентичности эти товары активно продаются и считаются узнаваемыми брендами, рассказал президент Первой патентной компании Анатолий Аронов. По его словам, в России из-за сложности процедуры зарегистрировано всего 108 наименований происхождения товара. Он уверен, что появление продукции с географическим указанием привлечет покупателей.

— Сейчас много подделок, а востребованы именно аутентичные вещи. Регистрация географических указаний поможет вывести на рынок самые разные товары. Фактически это создаст новые правила игры в маркетинге, — отметил Анатолий Аронов. — К тому же выиграют ремесленники, малые предприятия, которые самостоятельно не могут заниматься развитием и защитой бренда. Будет расти производство на местах, создаваться новые рабочие места, что обеспечит и пополнение бюджета.

Преимущество такой регистрации в том, что брендом смогут пользоваться несколько производителей. Географическое указание будет оформляться одно на всех. К примеру, сибирские пельмени смогут выпускать в Томске и в Красноярске. Это поможет избежать скандалов вроде того, что произошел с минеральными водами Сарово. Они известны еще с царских времен, но недавно местным предприятиям запретили указывать, где вода разлита.

— Был оформлен товарный знак, который дал право только его обладателю писать на этикетках «Сарово». Притом что воду он может разливать где угодно, остальные предприятия региона уже не могут указывать, что они продают именно воду Сарово, — рассказала председатель общественного совета Роспатента Наталья Золотых.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Владимир Баканов отметил, что благодаря импортозамещению в России набирают популярность региональные продукты. Поэтому важно обезопасить местных производителей от имитации их товаров и присвоения брендов.

— Никто не вправе эксплуатировать название, за исключением резидентов территории. Хочешь использовать название — переезжай туда, вкладывай свои деньги и развивай производство, — предлагает Владимир Баканов. — Сейчас малоизвестные географические названия регистрируют как товарные знаки. Они переходят в частную собственность, и их можно продать даже за границу. Так мы всю страну разбазарим.

Справка «Известий» В Европе развернулась настоящая война за бренды. Например, Швейцария и Франция до сих пор не разобрались, кому принадлежит шампанское. Продолжается спор между Грецией, Данией и Германией — считать фету географическим брендом или просто сыром, изготовленным по определенной технологии? Региональные продукты еще в начале 2000-х были объявлены главным локомотивом развития экономики Евросоюза. В результате, например, Армению заставили писать на бутылках «бренди», а не «армянский коньяк». В качестве географических указаний европейцы зарегистрировали даже мак из Вальдфиртеля и лапландскую картошку. В 1824 году во Франции утвердили закон, обязывающий производителей достоверно указывать место, где был произведен товар. В 1883 году в Париже принята конвенция, признавшая место происхождения продукции объектом охраны. В 1891 году утвердили Мадридское соглашение о пресечении производства вводящих в заблуждение товаров. После Первой мировой войны французы запретили проигравшим подделывать французские продукты защищенного происхождения. В 1992 году приняли общеевропейское соглашение.

В России защите региональных производителей до недавнего времени уделяли значительно меньше внимания. Но стало очевидно, что самобытность выступает в качестве основного драйвера экономического развития регионов. Именно поэтому формируется новый подход, который поможет раскрыть своеобразие российских территорий.