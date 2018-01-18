Дело возбуждено по факту ЧП с автобусом в Казахстане

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 52 человек в загоревшемся автобусе на трассе в Актюбинском районе Казахстана. Об этом в четверг сообщил представитель ДЧС региона Виталий Синев.

«Естественно, возбуждено уголовное дело. Там все — прокуратура, департамент внутренних дел, департамент по ЧС, медицина катастроф и параллельно еще комиссия под председательством заместителя акима (губернатора. — Ред.) области — разбираются», — цитирует слова Синева «РИА Новости».

Он добавил, что в настоящий момент рассматриваются несколько версий причин произошедшего, одна из которых — короткое замыкание электропроводки.

Напомним, по словам очевидца произошедшего, возгорание в автобусе могло произойти из-за конфликта в салоне.

Автобус марки Ikarus с 55 пассажирами, среди которых граждане Узбекистана, загорелся во время движения на 1068-м км автодороги Самара–Шымкент утром 18 января. В результате происшествия погибли 52 человека, троим пассажирам и двум водителям удалось спастись.