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Дело возбуждено по факту ЧП с автобусом в Казахстане

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Фото: ТАСС/Комитет по ЧС МВД Республики Казахстан
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Уголовное дело возбуждено по факту гибели 52 человек в загоревшемся автобусе на трассе в Актюбинском районе Казахстана. Об этом в четверг сообщил представитель ДЧС региона Виталий Синев.

«Естественно, возбуждено уголовное дело. Там все — прокуратура, департамент внутренних дел, департамент по ЧС, медицина катастроф и параллельно еще комиссия под председательством заместителя акима (губернатора. — Ред.) области — разбираются», — цитирует слова Синева «РИА Новости». 

Он добавил, что в настоящий момент рассматриваются несколько версий причин произошедшего, одна из которых — короткое замыкание электропроводки.

Напомним, по словам очевидца произошедшего, возгорание в автобусе могло произойти из-за конфликта в салоне

Автобус марки Ikarus с 55 пассажирами, среди которых граждане Узбекистана, загорелся во время движения на 1068-м км автодороги Самара–Шымкент утром 18 января. В результате происшествия погибли 52 человека, троим пассажирам и двум водителям удалось спастись.

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