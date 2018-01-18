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Рада не внесла денонсацию договора о дружбе с РФ в закон по Донбассу

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Фото: РИА Новости
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В ходе рассмотрения во втором чтении закона о реингтеграции Донбасса, в котором Россия названа агрессором, Верховная рада не стала вносить в него поправку о денонсации договора о дружбе и сотрудничестве с РФ.

Это решение было поддержано 104 парламентариями при необходимом минимуме в 226 голосов. Всего к полудню четверга рада рассмотрела 660 поправок из 673, закон должен быть принят в целом к концу дня, сообщает «РИА Новости».

Поправка о денонсации договора о дружбе и сотрудничестве с РФ ранее была отклонена профильным комитетом рады, однако ее автор настаивал на включение документа в повестку дня.

Напомним, 17 января Верховная рада Украины отказалась внести поправку о разрыве дипотношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса. Решение было одобрено 72 депутатами при необходимом минимуме в 226 голосов.

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