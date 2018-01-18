Более 30 поездов «Москва» запустят на фиолетовой ветке метро

Столичная подземка планирует запустить 33 новых поезда «Москва» на Таганско-Краснопресненской линии за 2018 год, говорится в сообщении на портале столичного градоначальника и правительства города.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, к концу года подвижной состав фиолетовой ветки метро будет обновлен на 80%. В настоящее время парк поездов на данной ветке уже обновлен на 40%. Инновационные составы будут обслуживаться производителем на протяжении 30 лет.

«Сейчас пассажиров линии уже перевозят 33 состава нового поколения «Москва», а в 2018 году здесь введут в эксплуатацию еще столько же составов», — добавил заместитель градоначальника.