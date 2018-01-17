Прохожие обнаружили на улице в Омске пьяную и раздетую девочку

Омские полицейские проводят проверку по факту обнаружения на одной из улиц города пьяной и раздетой пятилетней девочки, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел вечером во вторник, 16 января, на улице Кирова. Девочку без верхней одежды обнаружили прохожие. Они завели ее в ближайший магазин, после чего вызвали полицию и скорую помощь.

Девочку доставили в больницу, где выяснилось, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Врачи обнаружили в крови ребенка 0,3 промилле алкоголя.

Полицейские опознали в девочке дочь ранее судимого местного жителя, который был обнаружен спящим дома. По предварительным данным, 35-летний мужчина присматривал за дочерью, пока мать находилась на работе. Параллельно он распивал спиртные напитки. Позднее мужчина уснул, а о пропаже ребенка узнал уже от полицейских.

В отношении мужчины были составлены протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет.