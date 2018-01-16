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Три девочки в Орле избили ровесницу и заставили извиняться на коленях

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Воспитанницы центра для трудных подростков в Орле избили 12-летнюю девочку и заставили ее извиняться на коленях, записывая ее унижения на видео. Об этом «РИА Новости» сообщила исполняющая обязанности главы регионального департамента соцзащиты населения, опеки и попечительства Ирина Гаврилина.

Инцидент произошел в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних трудных подростков в Орле на прошлой неделе. В сети появился ролик, на котором несколько девочек заставляют свою сверстницу встать на колени и просить прощения перед ними за какой-то проступок. Девочка плакала и сделала то, что от нее требовали, после чего ее начали бить.

Руководство социального центра сначала отрицало возможность возникновения подобной ситуации на их территории.

«Девочки у нас в одном помещении живут. Как это могло случиться? У нас все время воспитатели присутствуют с воспитанницами. Поэтому у нас такого точно не было», — заявила «Ридусу» директор центра Вера Алешина, при этом отметив, что не видела ролика избиения подростка, но позже заявила, что все-таки запись она смотрела. В результате проверки власти подтвердили информацию об унижении 12-летней девочки. Воспитатели увидели следы побоев у девочки, о чем немедленно сообщили директору реабилитационного центра и в подразделение по делам несовершеннолетних при УМВД. Троих девочек 13, 14 и 15 лет удалили из реабилитационного центра для трудных подростков и поместили в центр временной изоляции для несовершеннолетних при УМВД по Орловской области на срок до 30 суток. Пострадавшей 12-летней девочке потребовалась психологическая помощь. В настоящее время она находится в кризисном центре помощи женщинам и детям.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в декабре 2017 года троих подростков задержали по подозрению в убийстве в Ленобласти.

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