На фоне трагического случая в пермской школе на пике популярности оказалось множество тем: и безопасности в школах, и безнравственности учеников, и несовершенства системы образования.

Я хочу поговорить про буллинг, шансы пострадать от которого в школе гораздо выше, чем от физической расправы. Этим английским словом называется групповой или индивидуальный террор, и связывают это явление чаще всего со школой. На самом деле, если брать русский аналог, за словом «буллинг» скрывается обычная подростковая травля, как говорили раньше.

Попытаюсь проанализировать буллинг, исходя из своих школьных воспоминаний, когда на пике популярности была группа «Корни», а блондин Тимати пел на «Фабрике звезд» о любви. Тогда в моей воронежской школе, как и сейчас по всей России, были разные ребята. В том числе агрессоры, пытавшиеся «отжать» у более слабых сверстников выданные родителями деньги на обед в школе или высмеивающие детей, которые от них отличались. Проблема агрессора и жертвы, увы, существует вечно. Но сегодня она особенно остра.

Увеличивается количество гиперактивных детей, растет число тех, кто страдает от агрессивных подростков на переменах между уроками и в перерывах между сменами. Под прицелом оказываются все — возможно, и ваши дети.

Кто в группе опасности? Да все, кто отличается от других своей состоятельностью, наличием или отсутствием телефона, кроссовок или футболки модной марки. Буллинг также может быть вызван этническими или религиозными различиями и даже наличием у ребенка собственной политической позиции.

Так как же решить эту проблему? Ведь подобное явление может привести к тому, что у ребенка полностью пропадет желание идти в школу, где его ждут мучители.

С социальными различиями проще всего — школы должны обязательно ввести форму с жесткой унификацией, создав новые правила и нормы в одежде школьников. Техника в руках школьников тоже должна жестко регламентироваться. На мой взгляд, стоит ограничить популярные гаджеты, а разрешить пользоваться только дешевыми — не дороже 5 тыс. рублей.

Но в борьбе с буллингом школе необходима помощь родителей. Они должны осознать главную истину, что школа — это не место, куда можно просто отдать детей на воспитание, переложив ответственность на учителей. Общество и в особенности родительская общественность должны понять это. Иначе через пару десятков лет вместо вызовов к директору родители будут находить в своих почтовых ящиках повестки в суд, адресованные их детям.

При этом есть и очевидная недоработка школ в воспитательной работе. Они не должны ограничиваться родительскими собраниями по итогам четверти и года. Школа должна быть центром притяжения, где родители будут находить общий язык с детьми и между собой. В этом пространстве учителя должны иметь возможность поговорить с родителями детей-агрессоров, держащих в страхе всю школу или весь район, рассказать им в деталях о том, как они ведут себя с одноклассниками. Родители новоиспеченных диктаторов должны смотреть в глаза родителям тех, кого они держат в страхе.

Автор — заместитель председателя комитета Госдумы по образованию

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